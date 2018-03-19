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Жителям Рязани дадут посмотреть на звезды в телескоп в «Час Земли»

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Рязань в 2018 году присоединяется к всемирной акции «Час Земли», организаторы готовят для горожан лекции, шоу и возможность увидеть звезды в телескоп.

Отмечать «Час Земли» рязанцы будут на Кремлевском валу. Горожане смогут увидеть файер-шоу, услышать живое звучание барабанов, также для участников проведут мастер-класс по изготовлению экологичных кормушек для птиц, сообщает РИА «7 новостей».

Акцию «Час Земли» начал Всемирный фонд дикой природы. Люди из разных стран в определенное время на один час отключают все электрические приборы и свет. Таким способом активисты привлекают внимание к проблемам изменения климата и защиты окружающей среды. Акция состоится 24 марта с 20:30 до 21:30.

Как сообщал портал iz.ru, акцию поддержат во Владивостоке, в городе отключат освещение телевышки и здания главпочтамта. В Хабаровске также на час приостановят подсветку административных зданий правительства региона, крупные предприятия тоже планируют присоединиться к «Часу Земли».

В акции ежегодно принимают участие более 170 стран мира. Только в России «Час Земли» поддерживают более 150 городов.

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