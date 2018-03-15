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Подсветку на телевышке во Владивостоке отключат ради экологии

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На главной телевышке Владивостока планируется отключить архитектурное освещение, это приурочено ко всемирной акции «Час Земли».

Отключение запланировано на 24 марта. С 20:30 до 21:30 телевышка погрузится во мрак, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии. Также будет отключено освещение здания главпочтамта.

В акции «Час Земли» может принимать участие каждый желающий. Его ежегодно проводит Всемирный фонд дикой природы, который предлагает на час отключить все бытовые приборы и свет. Акция позволяет на непродолжительный срок снизить нагрузку на окружающую среду и привлекает внимание людей к проблемам экологии. В России ежегодно к акции присоединяются около 30 млн граждан.

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