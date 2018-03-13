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Россия в Год экологии сократила вредные выбросы в воздух на 145 тыс. т

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Россия сократила вредные выбросы в воздух по итогам 2017 года на 145 тыс. т. Об этом в рамках форума «Надзор в экологической сфере» сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.

«По данным Минприроды России и экспертного сообщества, в Год экологии достигнуто сокращение выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 145 тыс. т», — приводит «РИА Новости» слова представителя надзорного ведомства.

Напомним, указом президента России Владимира Путина 2017 год был объявлен в России Годом экологии. Его главной целью стало привлечение внимания общества к вопросам экологического развития в стране, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

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