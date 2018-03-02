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Путина удивили «махинации» предприятий с экологическим оборудованием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Все российские промышленные предприятия, влияющие на окружающую среду, перейдут на современное оборудования с 2021 года. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на площадке V медиафорума «Правда и справедливость», организованного ОНФ.

В ходе мероприятия челябинская журналистка пожаловалась на то, что предприятия включают новое оборудование лишь тогда, когда приезжает глава государства.

«Мы договорились, что с 1 января 2019 года все нормы, которые уже есть в законе, — они заработают. Мы будем делать это поэтапно, но будем делать обязательно. Честно говоря, мне это в голову даже не приходило. Спасибо, что вы сказали. Обратим на это внимание», — заявил президент.

Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что с 2021 года все российские предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды должны перейти на новое оборудование. Глава государства подчеркнул, что власти больше не будут переносить сроки.

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