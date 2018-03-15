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Экологическое оборудование появилось на комбинате в Башкирии

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Новое экологическое оборудование появилось на Белорецком металлургическом комбинате в цехе высокопрочной проволоки. На торжественном запуске присутствовали премьер-министр Республики Башкортостан Рустэм Марданов и другие высокопоставленные лица.

Премьер-министр республики, генеральный директор предприятия, руководитель Росприроднадзора республики Юрий Дудников и глава Белорецкого района Владислав Миронов нажали на символическую кнопку запуска нового экологического оборудования на комбинате, сообщает «МедиаКорСеть».

Тем самым чиновники ознаменовали переход предприятия на новую технологию и новый уровень производства, ведь помимо экологического эффекта минимизируются вредные и опасные факторы производства. Также это позволит улучшить условия труда сотрудников и снизить потери на брак.

Премьер-министр отметил, что событие является важным в масштабе всей республики, ведь подобная мера не просто снизила вредное воздействие на экологию, а полностью исключило негативное воздействие на реку Белую.

Белорецкий металлургический комбинат начал работать над проектом по отказу от кислотного травления еще в 2015 года. Тогда же было заключено соглашение с Росприроднадзором.

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