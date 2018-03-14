Технологию мониторинга состояния зеленых насаждений могут ввести в Москве

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице могут ввести технологию мониторинга зеленых насаждений в отдельных знаковых местах.

«Конечно, каждое дерево оснастить системой контроля проблематично, да и не нужно, но для каких-то деревьев в знаковых местах — это вполне реальная тема», — приводит слова Кульбачевского «Газета.ру».

В 2017 году на улицах города появилось более 5 тыс. лип, кленов, рябин, вязов, дубов, каштанов и декоративных плодовых деревьев.

Ранее сообщалось, что в столичном парке «Зарядье» в конце августа 2018 года планируется провести климатический форум.