Генпрокуратура проведет экологический форум  

Генеральная прокуратура России 13 марта организовывает открытый интерактивный форум «Надзор в экологической сфере». Сообщил порталу iz.ru официальный представитель прокуратуры Александр Куренной.

В рамках мероприятия предусмотрены несколько дискуссионных блоков — «Лес и особо охраняемые территории», «Охрана вод и атмосферного воздуха», «Отходы производства и потребления», «Противодействие браконьерству, охрана животного мира и водных биологических ресурсов».

В беседе примут участие как сотрудники надзорного ведомства, так и приглашенные персоны. В частности, предполагается участие замминистра природных ресурсов и экологии Артема Сидорова, председателя Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаила Щетинина, заместителя министра сельского хозяйства РФ Ильи Шестакова.

Начало мероприятия запланировано на 11:00 мск.