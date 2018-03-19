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Административные здания в Хабаровске лишатся подсветки

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На один час своей подсветки лишатся административные здания в Хабаровске. Регион присоединится к международной акции «Час Земли – 2018». Она пройдет 24 марта.

Как отмечает ИА AmurMedia, в этот день в рамках акции все неравнодушные к будущему планеты жители Хабаровского края выключат свет и бытовые приборы с 20:30 до 21:30. Кроме того, в это время отключится архитектурная подсветка административных зданий правительства региона. Крупные предприятия и организации края тоже планируют принять участие в этом мероприятии.

В краевом министерстве природных ресурсов в этом году «Час Земли» в России проходит под лозунгом «Голосуй за природу». Хабаровский край в третий раз поучаствует в акции.

Планирует присоединиться к ней и Владивосток. На главной городской телевышке будет отключено архитектурное освещение. Кроме того, будет отключено освещение здания главпочтамта.

Каждый год в «Часе Земли» принимают участие более 170 стран и около 7 тыс. городов по всему миру. В 2017 году акция стала самой масштабной за всю историю проведения — к ней присоединились 184 государства. Только в России «Час Земли» поддержали более 150 городов.

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