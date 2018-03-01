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Около 30 млн россиян выключат свет в «Час Земли»

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Около 30 млн россиян выключат свет в рамках ежегодной экологической акции «Час Земли», которая пройдет вечером 24 марта. Об этом рассказали во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России.

«В прошлом году участниками акции в РФ стали более 20 млн человек. Мероприятие начнется в 20:30 по местному времени», — цитирует заявление фонда «РИА Новости».

Так как событие состоится через неделю после выборов президента России, экологи решили, что «Час Земли — 2018» пройдет под лозунгом «Голосуй за природу».

Участники акции планируют отправить избранному президенту обращение с призывом защитить заповедники, способствовать развитию возобновляемой энергетики, а также внедрить систему раздельного сбора мусора и его вторичной переработки.

«Час Земли» — ежегодная международная акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

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