Около 30 млн россиян выключат свет в «Час Земли»

Около 30 млн россиян выключат свет в рамках ежегодной экологической акции «Час Земли», которая пройдет вечером 24 марта. Об этом рассказали во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России.

«В прошлом году участниками акции в РФ стали более 20 млн человек. Мероприятие начнется в 20:30 по местному времени», — цитирует заявление фонда «РИА Новости».

Так как событие состоится через неделю после выборов президента России, экологи решили, что «Час Земли — 2018» пройдет под лозунгом «Голосуй за природу».

Участники акции планируют отправить избранному президенту обращение с призывом защитить заповедники, способствовать развитию возобновляемой энергетики, а также внедрить систему раздельного сбора мусора и его вторичной переработки.

«Час Земли» — ежегодная международная акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.