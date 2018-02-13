В пятницу, 9 февраля, водолаз омской аварийно-спасательной службы в десятиградусный мороз опустился на дно Иртыша. Он не искал пропавшего человека, не пытался достать сорвавшуюся с моста машину и даже не проводил процедуру закаливания. Это жители Омска потребовали от властей города объяснить причины, по которым в городе второй год подряд не замерзает река, — и добились своего.

Почему городскую полынью называют иртышской аномалией, как она стала орудием в борьбе за экологию и какие тайны скрываются на дне реки, разбирался портал iz.ru.

Размерзшийся Иртыш

«Иртыш парит», «Иртыш кипит» — с такими подписями жители Омска с начала зимы выкладывают в социальные сети фотографии и видеозаписи, на которых действительно видно, как над великой сибирской рекой в разгар зимы поднимается густой пар.

Одним из первых такое медитативное видео, на котором в морозной тишине, нарушаемой только гудением ветра, в течение полуминуты можно наблюдать белые клубы, танцующие над открытой водой, выложил местный активист Басир Маматулин. «По льду Иртыша сейчас ходить опасно», — предупредил он.

Даже этого ролика достаточно для того, чтобы понять, что площадь полыньи действительно впечатляющая. Но никаких официальных заявлений от местных властей, по данным омских СМИ, на тот момент сделано не было. Как не было установлено и предупреждающих ограждений вокруг нее.

Почему это важно?

Иртыш замерзает каждый год, и толщины его льда в большинстве случаев достаточно, чтобы прокладывать по нему ледовые переправы для автотранспорта, в том числе тяжелого. И если в самом Омске есть мосты, то для многих сел, расположенных в области, такие ледовые дороги служат главной транспортной артерией: с их помощью можно быстро добраться до больницы, доставить в село продукты или просто вовремя попасть на работу. Если такие полыньи начнут образовываться и на других участках Иртыша — не совсем понятно, что станет с этими переправами.

иртыш2 Жители поселка Усть-Ишим идут по переправе через реку Иртыш в Омской области Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Еще одна полынья, например, этой же зимой до февраля не давала наладить работу ледовой переправы в районе деревень Аксеново и Ярково. Правда, с наступлением крещенских морозов она все-таки замерзла. А вот омская — нет.

Река в этой точке города, у Ленинградского моста, не замерзает второй год подряд. Жители города говорят, что раньше такого не случалось. В длину она достигает почти километр, к тому же вскоре в городе обнаружили еще одну полынью — недалеко от местного телецентра.

Ученые говорят, что полыньи уже влияют на экосистему реки. Например, часть уток, несмотря на морозы, отказалась улетать на зимовку. Кроме того, это просто опасно. В прошлом году, например, у полыньи пропала 22-летняя студентка. У кромки воды волонтеры, участвовавшие в поисках, обнаружили ее шапку. Тело самой девушки нашли лишь спустя месяц, когда его вынесло на берег.

С радиоактивным следом

Чтобы привлечь внимание к проблеме, городские активисты создали специальный сайт, на котором собрали всю информацию об омской полынье. На сайте под запоминающимся названием «Днище» (там, правда, изображается красивое погружение на дно реки) отмечается, например, что в городе давно есть проблемы с экологией.

С начала января версий о происхождении полыньи было высказано множество. Сам Басир Маматулин в разговоре с журналистами сначала предположил, что причиной могло стать таяние воды на болотах в более теплые зимние дни. Но от этой версии отказались после того, как полынья не стала замерзать даже с наступлением настоящих сибирских морозов. Кроме того, Маматулин отметил, что причиной могли стать прогнившие канализационные дюкера, проложенные по дну реки.

иртыш1 Полынья на реке Иртыш Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В шорт-лист самых обсуждаемых причин в итоге вошли неучтенная труба, которая могла быть проложена по дну Иртыша, незаконный сброс химикатов, особенности течения и даже влияние опор моста. Большинство жителей придерживаются версии о проблемах с экологией.

Активисты вспомнили даже историю с направленными на утилизацию радиоактивными отходами, затерявшимися на территории Омской области. Тогда выяснилось, что местная компания «Мерк» на протяжении нескольких лет участвовала в тендерах по обезвреживанию безопасных отходов, не имея для этого необходимого оборудования: соответствующая лицензия была получена незаконно. В декабре 2017-го глава фирмы Дмитрий Золотарев был осужден. Но куда именно делись 3 т ядовитых отходов, полученных из Нижегородской области, с которых и начался экологический скандал, выяснить так и не удалось. Впрочем, никаких указаний на то, что иртышская аномалия может быть как-то с ними связана, до сих пор тоже обнаружено не было.

Одорант бытового газа

Судя по публикациям в местных СМИ, полынья разом обнажила не только воды Иртыша, но и многочисленные вопросы к состоянию экологии в городе, которые успели накопиться у омичей.

В самом начале февраля, когда дискуссия о странном поведении реки как раз была в разгаре, горожане пожаловались на сильный химический запах в воздухе. Тогда же в Омске зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации оксида азота. Кстати вспомнилось, что похожая ситуация наблюдалась и в марте 2017 года — тогда тоже выяснилось, что концентрация вредных веществ в воздухе превышена, только речь шла об этилмеркаптане. Это одорант, который отвечает за привычный всем тревожный «запах газа», а потому ошибиться с его идентификацией обывателям довольно сложно.

Этилмеркаптан токсичен, его относят к сильнодействующим ядовитым веществам — хотя он безвреден в небольших количествах, в которых присутствует в бытовом газе, в больших дозах он может вызвать тошноту, головную боль, а также поразить почки и печень.

Правда, профессор Омского государственного аграрного университета Ольга Баженова заявила, что неприятный запах, скорее всего, имел природное происхождение.

«Я считаю, что запах меркаптана образовался из-за фотохимического смога. Светило солнце, были выбросы с разных предприятий и автотранспорта. Чтобы одно предприятие накрыло своими выбросами Омск, такого не может быть. А запах этилмеркаптана был зафиксирован в разных районах города», — цитирует ее слова омский сайт БК55.

Кроме того, в январе 2018-го прокуратура обнаружила, что в сточных водах, которые попадают в Иртыш недалеко от полыньи, в четыре раза превышена предельно допустимая концентрация солей аммония — вода поступала в реку из ливневого стока, но сейчас он замерз из-за наступивших морозов. В местном минприроды настаивают, что измерения проводились у самой трубы, а значит, в Иртыше показатели в несколько раз ниже.

С полным погружением

Сплотившимся вокруг полыньи жителям удалось довольно быстро привлечь внимание властей. Установить причину, по которой вода в реке отказалась замерзать, поручил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков. Росприроднадзор, как пишет ТАСС, возбудил сразу три административных дела по статье «Нарушение правил охраны водных объектов».

7 февраля проблему полыньи обсудили на самом высоком уровне — в Омске состоялся специальный круглый стол, в котором в том числе приняли участие исполняющий обязанности главы регионального министерства природных ресурсов и экологии Александр Матненко, эксперты-экологи и даже водолазы. При этом чиновники настаивают на том, что причина — не во вредных выбросах.

«Росгидромет регулярно берет пробы в пяти точках Омска, и их химический анализ ничего не показал. Никакого химического загрязнения Иртыша, которое могло бы повлиять на появление полыньи», — сказал журналистам Александр Матненко.

Отвечая на вопрос о том, могут ли на дне реки оказаться всеми позабытые канализационные трубы, он, правда, высказался уже менее категорично, признав, что такая вероятность есть, но она «довольно низкая».

В качестве альтернативы руководство минприроды выдвинуло собственную версию — полынья образовалась из-за особенностей течения: турбулентности, вызванной или неровностями дна, или опорами расположенного поблизости моста.

иртыш3 Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников

Александр Матненко в подтверждение своих слов даже выразил готовность искупаться в полынье. Но в итоге погружение оставили за водолазами (сейчас температура воздуха в Омске — от минус 10 до минус 15 градусов по Цельсию). Они обследовали дно Иртыша недалеко от полыньи 9 февраля. На мероприятие пригласили местных журналистов. На специальном автобусе их доставили к берегу реки — правда, тут выяснилось, что за выход на лед вообще-то предусмотрен штраф, так что к полынье их не пустили. За погружением водолаза они наблюдали со стороны.

Ждать журналистам пришлось недолго. Водолаз аварийно-спасательной службы Омской области Александр Фирсов пробыл под водой всего несколько минут. А поднявшись, объяснил журналистам, что двигаться дальше не смог из-за сложных условий, при этом, по его словам, толщина льда по краям полыньи составляет 15 см — то есть проблема имеет ярко выраженный локальный характер.

«В этом месте условия очень сложные. Сильное течение, нулевая видимость, холодная вода. Полностью обследовать всё не удалось. То, что я обследовал, — песчаное дно», — цитирует его слова портал «Город 55».

Это означает, что версия минприроды о неровностях на дне, которые приводят к «завихрениям течения», пока не подтверждается. Правда, Фирсов признал, что сильное течение, сталкивающееся в этом месте с опорами моста, действительно может приводить к определенной турбулентности. Сам он считает, что самый эффективный способ узнать правду — это после схода льда изучить рельеф дна с помощью локатора.

№ 55

Если активисты правы и проблема все-таки экологического свойства, не исключено, что полынья поможет разобраться в их источнике проблем с окружающей средой в городе в целом.

Еще 8 февраля, сразу после круглого стола, областное минприроды открыло горячую линию, по которой граждане могут пожаловаться на экологическую ситуацию. Как рассказали сотрудники министерства ТАСС, это позволит получить данные о точном времени возникновения запаха, а также о районах, откуда поступают жалобы. Возможно, так проще будет отследить источники вредных выбросов. Активисты говорят, что найти предприятия-вредители, если таковые в городе есть, по выбросам в воздух практически невозможно. А вот в случае загрязнения воды вычислить виновников будет гораздо проще.

иртыш4 Фото: Global Look Press/FLPA/Michael Durham

«Я напомню — когда был шум с этилмеркаптаном, я сразу сказал, что виновника не найдут, потому что это воздух. В воздухе поймать сложно. Вода — это совершенно другая среда, вы можете четко отследить, двигаясь по потоку, откуда там что появляется. Это несложно», — рассказал журналистам один из активистов, блогер Сергей Костарев.

Правда, вряд ли это удастся сделать раньше весны. Пока же полынью «до выяснения» оградили предупреждающими знаками.

Характерно, что еще в конце 2017-го одна из местных жительниц представила посвященные городу духи «№ 55». Как следует из описания, их запах вызывает «стойкие ассоциации с соснами, прогретой жарким солнцем степью, полынью, старыми ивами, которыми славится Омск, просторами до горизонта и немножко с железной дорогой». И ни слова об этилмеркаптане или оксиде азота. Главное, чтобы автору не пришлось корректировать этот романтический букет из-за ухудшения экологической обстановки.