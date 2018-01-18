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Артель старателей выплатит 46 млн рублей за загрязнение реки в Якутии

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Артель старателей выплатит 46 млн рублей штрафа за загрязнение реки Унга-Нимгекран в Якутии, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха.

На общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Нимгеркан» наложен штраф в размере 46 млн рублей за загрязнение реки при осуществлении своей деятельности по добыче золота.

Прокуратурой по охране природы было установлено, что неочищенные сточные воды сбрасывались на лицензионном участке по добыче золота с промывочного прибора, используемого в деятельности, в реку Унга-Нимгеркан, сообщило ИА ИА SakhaNews.

Воды реки использовались предприятием без соответствующего на это разрешения. Природоохранная прокуратура направила в суд иск о взыскании с предприятия ущерба, нанесенного природе, в размере свыше 46 млн рублей.

Суд признал факт нарушения природоохранного законодательства. Заявление истца было удовлетворено в полном объеме. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в суде.

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