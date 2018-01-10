Участки для добычи золота выставят на торги на Колыме

Департамент по недропользованию Дальневосточного федерального округа в феврале намерен провести аукционы на право пользования недрами Магаданской области на 11 участках россыпного и рудного золота с попутными компонентами, сообщает ИА MagadanMedia.

Заявки на участие в торгах принимаются до 12 февраля. С молотка уйдут земли в Омсукчанском, Северо-Эвенском, Среднеканском, Тенькинском и Хасынском округах. Цены на участки варьируются от 1 млн до 17,6 млн рублей.

Ранее портал iz.ru писал, что сотрудники ФСБ в Магадане изъяли 16 кг золотана сумму, превышающую 38 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело против двух колымчан, которые предположительно были причастны к хранению и транспортировке промышленного золота. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.