Прямой эфир

Участки для добычи золота выставят на торги на Колыме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Департамент по недропользованию Дальневосточного федерального округа в феврале намерен провести аукционы на право пользования недрами Магаданской области на 11 участках россыпного и рудного золота с попутными компонентами, сообщает ИА MagadanMedia.

Заявки на участие в торгах принимаются до 12 февраля. С молотка уйдут земли в Омсукчанском, Северо-Эвенском, Среднеканском, Тенькинском и Хасынском округах. Цены на участки варьируются от 1 млн до 17,6 млн рублей.

Ранее портал iz.ru писал, что сотрудники ФСБ в Магадане изъяли 16 кг золотана сумму, превышающую 38 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело против двух колымчан, которые предположительно были причастны к хранению и транспортировке промышленного золота. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Якутские следователи обнаружили тайник с золотом
Велопробег по Золотому кольцу Колымы пройдет в 2018 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017