Баянист в Новосибирской области защищает рощу от призывников

В Ордынке Новосибирской области руководитель народного хора «Сибирские зори» Николай Кузьмин в течение 10 лет лично занимается охраной рощи, которая появилась по его инициативе. Деревья было решено высадить на поляне, по которой часто ездили большегрузы, пишет vn.ru.

Получив одобрение властей, баянист измерил точное расстояние между будущими деревьями. Трактором-буроямом выкопал более 130 углублений. Создавать рощу ему помогали ученики Ордынской средней школы № 2. Сейчас в палисаднике растут березы, ели, сосны, кедры и липы.

Но каждый год с началом призывной компании насаждения оказываются под угрозой исчезновения. Кроме мусора, который приходится постоянно убирать, молодежь бросает в лесу окурки, котоые становятся причиной пожаров. Прошлой весной произошло семь возгораний. Тушить огонь баянисту помогают дети.

По состоянию на конец 2015 года на территории РФ действовало 104 государственных природных заповедника. Ранее сообщалось, что Министерство природы России утвердило новую редакцию Красной книги, в которой содержатся списки редких и исчезающих видов животных.