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Водолазы обследовали дно аномальной полыньи в Омске

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Специалисты обследовали знаменитую незамерзающую полынью, которая возникла в центре Иртыша. Участок воды, незамерзающей даже в 30-градусные морозы, этой зимой стал предметом дискуссий.

Как уточняет ИА «Город55», ранее сообщалось, что полынья могла образоваться из-за подводной трубы, по которой в Иртыш сливаются теплые сточные воды. Впрочем, водолазы, спустившиеся сегодня на дно, ее не обнаружили.

Специалисты не исключают, что всему виной опоры Ленинградского моста. Они могли стать причиной того, что со дна поднимается более теплый слой воды.

Агентство отмечает, что сегодняшнее событие широко освещалось местной прессой в том числе и потому, что в середине недели и.о. главы областного министерства природы Александр Матненко заявил журналистам, что готов лично нырнуть на дно реки и проверить, всё ли там в порядке. Однако чиновнику сегодня сделать этого не дали.

Сейчас полынья огорожена, выставлены предупреждающие знаки. Специалисты в ближайшее время проверят окрестные промышленные предприятия. Обследование дна реки начнется весной.

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