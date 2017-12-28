Незамерзающую зону обнаружили экологи на реке Бире в ЕАО

Росприроднадзор по ЕАО выясняет причины появления на реке Бире в одном из районов Биробиджана незамерзающей зоны. Специалисты взяли пробы воды и обнаружили в ней большое количество железа.

Как сказали ИА EAOMedia в ведомстве, это может означать, что где-то в этом районе имеется утечка на теплотрассе и горячая вода попадает в Биру по ливневой канализации.

Между тем, местные жители утверждают, что такая ситуация складывается уже не первый год. При этом незамерзающий ручей не источает неприятного запаха. Это, по мнению специалистов, говорит о том, что прорыва канализации не было.

Природоохранная прокуратура также проводит проверку. О ее результатах пока не сообщается.

В сентябре Минприроды назвало самые загрязненные водоемы страны. Наиболее острая экологическая ситуация сложилась в Вологодской, Архангельской и Мурманской областях.