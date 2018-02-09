Власти Пскова разрешили выходить на лед реки Великой

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Пскова отменила запрет на выход на лед реки Великой. Этому способствовали установившиеся погодные условия и благоприятный прогноз метеорологов.

Впрочем, как уточняет Псковская лента новостей, в комиссии все же призывают жителей города строго соблюдать меры безопасности во время нахождения на льду. Так, выходить на лед можно, только если его толщина составляет не менее 7 см.

Особую осторожность также нужно проявлять под мостами, в местах быстрого течения и там, где вмерзли кусты, камыши или посторонние предметы. Также рекомендуется обходить стороной участки, куда стекает теплая вода или промышленные отходы, где на поверхность выходят грунтовые воды и замечены промоины.

Портал iz.ru сегодня сообщал о том, что в Нижнем Новгороде под лед на Оке провалился подросток. Он госпитализирован с сильным переохлаждением.