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Спасатели подняли со дна Лены провалившийся под лед бензовоз

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Спасатели завершили работы по подъему бензовоза, который провалился 10 января под лед на реке Лена возле села Кривая Лука в Иркутской области.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

В ведомстве добавили, что спасатели готовятся к подъему также провалившегося под лед трактора.

Работы заняли 16 дней, поскольку их приходилось приостанавливать из-за сильных морозов —  температура воздуха на месте аварии опускалась до минус 53 градусов.

Накануне сообщалось, что спасатели подняли со дна Лены автокран, который пытался достать из воды бензовоз.

Инцидент произошел 11 января. Пересекая реку, под лед провалился бензовоз «Урал» с 20 т нефтепродуктов. Водителю удалось выбраться. Позже местные жители попытались вытянуть машину с помощью автокрана, но тот также провалился под лед. Неудачной оказалась и попытка достать технику на поверхность с помощью трактора весом 25 т.

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