Прямой эфир

Подросток провалился под лед на Оке в Нижнем Новгороде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Новгороде на Оке 15-летний подросток провалился под лед. Его удалось спасти. Подросток был госпитализирован с сильным переохлаждением.

Как сообщает ИА «НюсНН», со ссылкой на пресс-службу МЧС по Нижегородской области, накануне вечером на телефон службы спасания поступил сигнал о том, что на реке под лед провалился мальчик. Очевидцы увидели, как по льду идет подросток в мокрой одежде. Жители подбежали к нему, посадили в машину и позвонили в службу спасения.

Приехавшие на место спасатели растерли пострадавшего, завернули в специальное одеяло и бушлаты. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство уточняет, что до этого подросток был объявлен в розыск. Утром он ушел из дома на уроки в кадетское училище, и больше о нем ничего не было известно.

1 февраля портал iz.ru сообщал о том, что в Барнауле под лед на реке Барнаулка провалился 12-летний мальчик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Микроавтобус с людьми провалился под лед в Эстонии
В Бразилии неуклюжий осел провалился в дом через крышу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017