Подросток провалился под лед на Оке в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на Оке 15-летний подросток провалился под лед. Его удалось спасти. Подросток был госпитализирован с сильным переохлаждением.

Как сообщает ИА «НюсНН», со ссылкой на пресс-службу МЧС по Нижегородской области, накануне вечером на телефон службы спасания поступил сигнал о том, что на реке под лед провалился мальчик. Очевидцы увидели, как по льду идет подросток в мокрой одежде. Жители подбежали к нему, посадили в машину и позвонили в службу спасения.

Приехавшие на место спасатели растерли пострадавшего, завернули в специальное одеяло и бушлаты. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство уточняет, что до этого подросток был объявлен в розыск. Утром он ушел из дома на уроки в кадетское училище, и больше о нем ничего не было известно.

1 февраля портал iz.ru сообщал о том, что в Барнауле под лед на реке Барнаулка провалился 12-летний мальчик.