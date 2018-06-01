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Более 100 зон отдыха у воды открываются в Москве

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Более 100 зон отдыха у воды, в том числе 11 с купанием, несмотря на непогоду, откроются в Москве 1 июня, сообщил руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

«Для всех желающих будут открыты 118 зон отдыха у воды, в том числе 11 зон с купанием, 45 зон без купания и 62 места массового отдыха около водоемов», — цитирует его «РИА Новости».

Всего летом, до 1 сентября, будут работать 124 зоны отдыха, 12 из которых — с купанием.

Еще семь зон отдыха, в то числе и на ВДНХ, находятся на реконструкции.

Безопасность зон отдыха будут обеспечивать 60 общественных спасательных постов, на дежурство выйдут 310 профессиональных спасателей.

24 мая Роспотребнадзор по столице принял в эксплуатацию 30 зон отдыха, включая три с купанием и 27 — без купания.

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