Более 100 зон отдыха у воды открываются в Москве

Более 100 зон отдыха у воды, в том числе 11 с купанием, несмотря на непогоду, откроются в Москве 1 июня, сообщил руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

«Для всех желающих будут открыты 118 зон отдыха у воды, в том числе 11 зон с купанием, 45 зон без купания и 62 места массового отдыха около водоемов», — цитирует его «РИА Новости».

Всего летом, до 1 сентября, будут работать 124 зоны отдыха, 12 из которых — с купанием.

Еще семь зон отдыха, в то числе и на ВДНХ, находятся на реконструкции.

Безопасность зон отдыха будут обеспечивать 60 общественных спасательных постов, на дежурство выйдут 310 профессиональных спасателей.

24 мая Роспотребнадзор по столице принял в эксплуатацию 30 зон отдыха, включая три с купанием и 27 — без купания.