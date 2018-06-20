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Первый в Европе Музей теней открылся в Петербурге

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Музей теней открылся в центре Санкт-Петербурга на Большой Конюшенной улице. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Открытие экспозиции приурочили к 315-летию со дня основания Северной столицы. Все представленные в музее экспонаты выполнены в технике Shadow art («искусство теней»). Для посетителей также подготовили экскурсию «Петербург теней», сообщает телеканал «78». В частности, гости музея смогут увидеть Петра I, грифона, разводные мосты и набережные, созданные при помощи игры света и тени. Кроме того, каждый посетитель получит возможность создать свой арт-объект в фирменной стилистике, а также познакомиться с создателями музея.

Как отмечает сайт kp.ru, работать музей будет ежедневно с 11:00 до 22:00. Стоимость взрослого билета составляет 350 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров цена составит 250 рублей.

Кроме того, в Санкт-Петербурге откроют музей братьев Стругацких

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