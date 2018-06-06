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Музей польской водки создали в Варшаве

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Фото: ТАСС/Юрий Машков
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Музей водки создали на правом берегу Вислы в районе Прага в Варшаве. Торжественное открытие нового туристического объекта запланировано на 12 июня.

Польская водка является национальным наследием, а также важным элементом национальной культуры, который на протяжении веков сопровождал поляков во время празднования важных моментов.

Целью создания музея стало формирование пространства для представления уникальной истории в одном месте. Создатели музея намерены познакомить посетителей музея с процессом создания напитка, с сырьем, из которого он производится, а также вкусовыми качествами. Инициаторы идеи полагают, что поляки должны гордиться польской водкой так же, как французы гордятся своим шампанским, а шотландцы — виски, сообщает ТАСС.

Выставку сформировали на базе старого водочного завода «Koneser». Для этого было выделено кирпичное здание с характерной трубой на территории фабрики. Экспозиция рассказывает историю польской водки от Средневековья до XIX века и демонстрирует международную карьеру польской водки. Она включает как аутентичные экспонаты, так и мультимедийные объекты. По итогам визита все желающие смогут продегустировать напиток.

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