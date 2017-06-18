Минобрнауки РФ разработало новые меры по обеспечению безопасности детского отдыха, об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что главным толчком для проведения реформ в сфере детского отдыха стала трагедия на Сямозере в Карелии в прошлом году.

В мае 2017 года были утверждены основы государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей.

Министерство утвердило единый подход к подготовке вожатых и педагогических кадров. Появились общедоступные реестры детских лагерей во всех регионах, которые помогут родителям составить представление о каждой организации и предлагаемых ей услугах.

Также премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минздраву, Минобрнауки, Роспотребнадзору и МЧС проводить проверки летней детской оздоровительной кампании и докладывать о результатах мониторингов каждый месяц в период с июля по сентябрь.