Эксперты рассказали о грядущих изменениях в учебниках истории

Эксперты на круглом столе «Известий» рассказали об изменениях, которые планируется внести в образовательные стандарты по истории.

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян рассказал о подготовке единой концептуальной основы (ЕКО), в задачи которой входят функция воспитания, привитие гражданственности, патриотизма.

Эксперты отметили, что концепция важна при создании новых учебников по истории для средней школы. В них, например, специалисты ушли от советской интерпретации революции 1917 года, когда присутствовало разделение «на белых и красных».

«В школе просто надо показать, как это было. Прививать точку зрения, что это величайшая трагедия, когда уничтожался цвет нации», — сказал Чубарьян.

Заместитель председателя Экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся комитета Госдумы по образованию и науке Сергей Чуев отметил, что в новых учебниках также появится «Крым 2014 года».

Кроме того, он добавил, что в рамках подготовки доклада «О положении молодежи» эксперты узнали, что 20% молодых людей себя патриотами не считают — «это результат того, что мы неубедительно рассказали им о ценностях отечественного исторического опыта».

«Мы должны понимать, какие события важны, а какие второстепенны. Если мы будем акцентировать внимание на том, где наша Родина что-то не так сделала, где мы ошиблись, какие у нас темные страницы, мы гражданина эффективного не воспитаем», — подчеркнул Чуев.

Подробнее — в материале «Известий»:

Больше чем история