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РФ заинтересована в наращивании интеграции с Белоруссией

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Москва заинтересована в развитии Союзного государства и наращивании интеграции с Минском. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«Хотел бы подчеркнуть заинтересовать России в развитии и наращивании политической и экономической интеграции с Белоруссией», — сказал он на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

Ранее российский лидер отметил важную роль Белоруссии в поставках российского газа в Европу. Он также напомнил о планах Москвы инвестировать около $2,5 млрд на обновление белорусского участка газопровода Ямал–Европа до 2020 года. Россия также планирует вложить $1 млрд на возведение дополнительных подземных хранилищ газа.

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