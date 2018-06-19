РФ заинтересована в наращивании интеграции с Белоруссией

Москва заинтересована в развитии Союзного государства и наращивании интеграции с Минском. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«Хотел бы подчеркнуть заинтересовать России в развитии и наращивании политической и экономической интеграции с Белоруссией», — сказал он на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

Ранее российский лидер отметил важную роль Белоруссии в поставках российского газа в Европу. Он также напомнил о планах Москвы инвестировать около $2,5 млрд на обновление белорусского участка газопровода Ямал–Европа до 2020 года. Россия также планирует вложить $1 млрд на возведение дополнительных подземных хранилищ газа.