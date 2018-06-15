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Экс-главу избирательного штаба Трампа Манафорта взяли под стражу

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт взят под стражу в зале суда. Об этом пишет The Guardian

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Согласно решению суда, мужчина нарушил условия освобождения под залог: прокуроры обвинили его в попытке связаться со свидетелями по делу, чтобы скоординировать их показания.

Пол Манафорт обвиняется в нарушении закона об иноагентах при лоббировании интересов Украины, уклонении от налогов и отмывании не менее $30 млн при участии его делового партнера Ричарда Гейтса. Гейтс ранее признал себя виновным в сговоре против США и дал показания против экс-главы штаба Трампа.

Дело Манафорта — часть расследования о якобы влиянии России на результаты выборов в США в 2016 году, когда президентом страны был избран Трамп. Адвокаты Манафорта отмечают, что спецпрокурор США Роберт Мюллер не смог предоставить никаких свидетельств в пользу того, что их подзащитный каким-то образом общался с какими-либо российскими представителями.

Расследование о мнимом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года продолжается уже год. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность. Ранее 7 июня в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что бесконечные обвинения Запада в адрес Москвы являются ошибочной политикой.

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