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Спецпрокурор США обвинил россиянина по делу Манафорта

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Спецпрокурор США Роберт Мюллер 8 июня обвинил в препятствовании правосудию политического консультанта Пола Манафорта и его российского компаньона Константина Килимника.

Обвинительное заключение Мюллер направил в суд округа Колумбия, сообщает «РИА Новости».

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Ранее Манафорта обвинили в нарушении закона об иноагентах при лоббировании интересов Украины, уклонении от налогов и «отмывании» не менее $30 млн при участии его делового партнера Ричарда Гейтса.

Позже Гейтс признал себя виновным в сговоре против США, а на следующий день дал показания против Манафорта

Расследование против Манафорта — часть расследования о так называемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Адвокаты Манафорта отмечают, что Мюллер не смог предоставить никаких свидетельств в пользу того, что их подзащитный каким-то образом общался с какими-либо российскими представителями.

Расследование о мнимом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года продолжается уже год. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. 

Ранее 7 июня в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что бесконечные обвинения Запада в адрес Москвы являются ошибочной политикой. 

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