В Волгограде опознаны все 11 погибших при столкновении баржи и катамарана

В Волгограде завершилась процедура опознания всех 11 погибших при столкновении катамарана с баржей на Волге. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

«Все погибшие опознаны родственниками», –– приводит сообщение «Интерфакс».

Частный прогулочный катамаран «Елань» столкнулся с баржей, следовавшей из Волгограда в Самару, вечером 11 июня.

Инцидент произошел в 250 м от берега.

На катамаране, рассчитанном на 12 человек, находилось 16 пассажиров.

При столкновении погибли 11, еще пятерым удалось спастись.

Как стало известно ранее, катамаран шел с выключенными габаритными огнями и не имел разрешения на перевозку пассажиров. Он принадлежал ранее судимому за хулиганство и изнасилование бывшему главе Калачевского района Дмитрию Хахалеву. Он же и управлял судном и погиб при столкновении. Как показала экспертиза в момент управления катамараном Хахалев был пьян.

Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. К настоящему моменту задержан владелец лодочной станции.