МЧС показало поднятый на сушу катамаран в Волгограде

Катамаран «Елань-12», столкнувшийся с баржей на Волге, был поднят на берег при помощи автокрана. Об этом во вторник, 12 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

«При подъеме судна из воды было найдено тело 11-й погибшей. Поисковая операция завершена», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также спасатели опубликовали фотографию судна. Уточняется, что с пострадавшими и родственниками погибших продолжают работать психологи.

Инцидент произошел 11 июня около 22:00 мск в Центральном районе города Волгограда. Прогулочный катамаран с пассажирами на борту столкнулся с баржей, буксируемой судном «Капитан Вечеркин». В результате инцидента 11 человек погибли, еще 5 удалось спасти.

В спасательной операции участвовали 1,4 тыс. человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.