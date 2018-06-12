Прямой эфир

МЧС показало поднятый на сушу катамаран в Волгограде

0
Фото: пресс-служба МЧС России по Волгоградской области/34.mchs.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Катамаран «Елань-12», столкнувшийся с баржей на Волге, был поднят на берег при помощи автокрана. Об этом во вторник, 12 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Волжская трагедия
Что известно о столкновении судов в Волгограде

«При подъеме судна из воды было найдено тело 11-й погибшей. Поисковая операция завершена», — говорится в сообщении на сайте ведомства

Также спасатели опубликовали фотографию судна. Уточняется, что с пострадавшими и родственниками погибших продолжают работать психологи.

Инцидент произошел 11 июня около 22:00 мск в Центральном районе города Волгограда. Прогулочный катамаран с пассажирами на борту столкнулся с баржей, буксируемой судном «Капитан Вечеркин». В результате инцидента 11 человек погибли, еще 5 удалось спасти. 

В спасательной операции участвовали 1,4 тыс. человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число погибших при столкновении баржи и катамарана на Волге увеличилось до 11
Катамаран «Елань-12». Технические характеристики

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017