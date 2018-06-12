СК назвал виновника столкновения катамарана с баржей на Волге

Следствие считает владельца катамарана виновником столкновения с баржей на Волге. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По предварительным данным, именно действия владельца пассажирского водного транспорта, который и управлял им, привели к трагедии», — сказала Петренко.

Следствие считает, что владелец судна полностью проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи. Кроме того, ранее результаты проведенной судмедэкспертизы показали, что у капитана в крови есть алкоголь в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения

Также стало известно, что катамаран не состоял на учете с 2017 года. Власти Волгоградской области подтвердили, что им управлял судимый за хулиганство и изнасилование бывший глава Калачевского район Дмитрий Хахалев. Он был собственником судна и погиб при столкновении.

Столкновение частного прогулочного катамарана с баржей, следовавшей из Волгограда в Самару, произошло вечером 11 июня в 250 м от берега. Жертвами происшествия стали 11 человек. Всего на борту затонувшего судна находились 16 человек, пятерым из них удалось спастись. Они были доставлены в больницы с переохлаждением.