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Капитан столкнувшегося с баржей катамарана был пьян

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Фото: пресс-служба МЧС России по Волгоградской области/34.mchs.gov.ru
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Капитан катамарана, который столкнулся с баржей на Волге, находился в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил начальник ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Вячеслав Барканов.

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«У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения», — цитирует Барканова «Интерфакс».

По словам Барканова, в областное бюро судмедэкспертизы поступило 11 тел, восемь из них уже исследованы.

Во вторник, 12 июня, после поднятия на поверхность тела 11-й жертвы столкновения поисковая операция была завершена. На судне в момент столкновения находилось 16 человек, пятерым из них удалось спастись. Они были доставлены в больницы с переохлаждением.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения правил экипажем катамарана, который шел с выключенными огнями. Кроме того, прогулочное судно не имело право перевозить пассажиров и было перегружено.

Ранее сообщалось, что катамараном управлял судимый за хулиганство и изнасилование бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. По данным источников в правоохранительных органах, он был собственником судна и погиб при столкновении.

Частный прогулочный катамаран столкнулся с баржей, следовавшей из Волгограда в Самару, вечером 11 июня. Инцидент произошел в 250 м от берега.

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