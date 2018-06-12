Капитан столкнувшегося с баржей катамарана был пьян

Капитан катамарана, который столкнулся с баржей на Волге, находился в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил начальник ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Вячеслав Барканов.

«У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения», — цитирует Барканова «Интерфакс».

По словам Барканова, в областное бюро судмедэкспертизы поступило 11 тел, восемь из них уже исследованы.

Во вторник, 12 июня, после поднятия на поверхность тела 11-й жертвы столкновения поисковая операция была завершена. На судне в момент столкновения находилось 16 человек, пятерым из них удалось спастись. Они были доставлены в больницы с переохлаждением.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения правил экипажем катамарана, который шел с выключенными огнями. Кроме того, прогулочное судно не имело право перевозить пассажиров и было перегружено.

Ранее сообщалось, что катамараном управлял судимый за хулиганство и изнасилование бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. По данным источников в правоохранительных органах, он был собственником судна и погиб при столкновении.

Частный прогулочный катамаран столкнулся с баржей, следовавшей из Волгограда в Самару, вечером 11 июня. Инцидент произошел в 250 м от берега.