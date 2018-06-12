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СМИ узнали о гибели полицейских при ЧП с катамараном на Волге

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Фото: РИА НОВОСТИ/Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
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Двое полицейских погибли при столкновении катамарана с баржей на Волге, это установлено в ходе процедуры установления личностей погибших. Об этом во вторник, 12 июня, сообщил информированный источник.

По данным ТАСС, погибли также супруги полицейских и 17-летняя дочь одного из них. 

«Среди них (погибших. — Ред.) сотрудник волгоградской полиции, его жена и 17-летняя дочь, также среди погибших еще местный полицейский и его жена», — рассказал собеседник агентства.

Еще одному сотруднику полиции удалось спастись, его жена погибла.

ЧП произошло на Волге накануне близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда. Прогулочный катамаран с пассажирами столкнулся с баржей, буксируемой судном «Капитан Вечеркин». В результате инцидента 11 человек погибли. 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Экспертиза показала, что капитан катамарана был пьян.

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