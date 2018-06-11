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Американские СМИ рассказали о российском оружии «судного дня»

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Американские СМИ рассказали, что Россия не блефует, говоря о своем новейшем вооружении и его возможностях и назвали последние разработки оружием «судного дня».

Военные эксперты заявили, что существование нового оружия России не удивительно, о многих разработках было заранее известно, однако некоторые из разработок стали настоящей сенсацией, пишет National Interest.

Речь идет о крылатых ракетах с ядерной боеголовкой и о комплексах «Кинжал». Собеседники издания отмечают, что программы разработки реальны, а также отмечают, что оно уже было протестировано и доказало, что подобное вооружение возможно.

1 марта президент России в рамках ежегодного послания к Федеральному собранию представил новейшее российское вооружение, поступившее в распоряжение России. Речь, в частности, идет об отечественных системах вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», а также беспилотном подводном аппарате и ракете с ядерной силовой установкой.

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