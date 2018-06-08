Несмотря на все сложности в отношениях между Россией и США, в прессе и в верхах продолжаются обсуждения возможности встречи лидеров двух стран. Накануне стало известно, что даже Австрия хочет, чтобы российско-американский саммит наконец-то состоялся. «Австрийцы сообщили о своем желании принять встречу между президентом Трампом и президентом Путиным. Хотя оба лидера прежде уже обсуждали возможность организации встречи, на данный момент нам не о чем объявить», — сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Очень важно, что 20 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, по итогам этой беседы МИД РФ и Государственному департаменту США были даны поручения проработать вопрос о встрече лидеров.

Кроме того, недавно на встрече в одном из известных вашингтонских дискуссионных клубов собрались наиболее верные сторонники Дональда Трампа для обсуждения его просьбы оценить эффективность его деятельности с момента избрания. Большинство дало Трампу высший бал по главным вопросам внутренней политики, но когда речь зашла о внешней, то мнения разделились. Не все были согласны с его решением о выходе из иранской "ядерной сделки", развязыванием торговых войн по всему миру, созданием напряженности в отношениях с европейскими союзниками. Однако главная претензия касалась России.

Как сказал один из присутствующих, в свое время занимавший высокий пост в администрации Рональда Рейгана и потому знавший любовь своего шефа к русским пословицам и поговоркам, Дональду нужно напомнить изречение Козьмы Пруткова, а именно - "нельзя объять необъятное".

Действительно, создается впечатление, что Трамп забыл, по крайней мере, о двух своих предвыборных обещаниях: отказаться от роли мирового полицейского, навязывающего силой американские ценности, а также улучшить отношения с Россией, что, по его словам, в интересах Америки. Сейчас же Трамп ввязывается в еще большее число конфликтов, отношения с Россией отнюдь не улучшаются и, пожалуй, только Польша и Украина безоговорочно поддерживают его на мировой арене.

Что касается Москвы, то те, кто был разочарован невыполнением обещаний Трампа, делали скидку на противостояние конгресса, мэйнстримовских СМИ и так называемого глубинного государства или “вашингтонского болота”, которое он неоднократно обещал осушить, но пока не получилось.

Если это так, то те, кто верит в намерения Трампа улучшить отношения с Россией, теперь требуют от него выполнения своего обещания. И саммит на высшем уровне — один из главных аспектов выполнения обещания, связанного с Москвой.

В преддверии встречи G7 в канадском Квебеке глава Белого дома сделал очередной шаг в сторону диалога, заявив о необходимости вернуть Россию за стол переговоров "нравится вам это или нет". И это стало еще одним сигналом о желании Дональда Трампа говорить с Владимиром Путиным.

В последнее время в прессу просачивается все больше сообщений о переговорах Белого Дома и Кремля по организации саммита, которые подтвердил посол США в Москве Джон Ханстман в интервью телеканалу Fox News. Но в то же время и противники саммита значительно активизировали свои действия по его срыву, чтобы не дать Трампу набрать новые политические очки накануне промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс.

Таким образом, встреча в верхах все ближе и ближе. Это наиболее важное событие в двусторонних отношениях, возможность наладить диалог и нормализовать связи.

Автор — президент Американского университета в Москве

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