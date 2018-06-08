Прямой эфир
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несмотря на все сложности в отношениях между Россией и США, в прессе и в верхах продолжаются обсуждения возможности встречи лидеров двух стран. Накануне стало известно, что даже Австрия хочет, чтобы российско-американский саммит наконец-то состоялся. «Австрийцы сообщили о своем желании принять встречу между президентом Трампом и президентом Путиным. Хотя оба лидера прежде уже обсуждали возможность организации встречи, на данный момент нам не о чем объявить», — сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Очень важно, что 20 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, по итогам этой беседы МИД РФ и Государственному департаменту США  были даны поручения проработать вопрос о встрече лидеров.

Кроме того, недавно на встрече в одном из известных вашингтонских дискуссионных клубов собрались наиболее верные сторонники Дональда Трампа для обсуждения его просьбы оценить эффективность его деятельности с момента избрания. Большинство дало Трампу высший бал по главным вопросам внутренней политики, но когда речь зашла о внешней, то мнения разделились. Не все были согласны с его решением о выходе из иранской "ядерной сделки", развязыванием торговых войн по всему миру, созданием напряженности в отношениях с европейскими союзниками. Однако главная претензия касалась России.

Как сказал один из присутствующих, в свое время занимавший высокий пост в администрации Рональда Рейгана и потому знавший любовь своего шефа к русским пословицам и поговоркам, Дональду нужно напомнить изречение Козьмы Пруткова, а именно - "нельзя объять необъятное".

Действительно, создается впечатление, что Трамп забыл, по крайней мере, о двух своих предвыборных обещаниях: отказаться от роли мирового полицейского, навязывающего силой американские ценности, а также улучшить отношения с Россией, что, по его словам, в интересах Америки. Сейчас же Трамп ввязывается в еще большее число конфликтов, отношения с Россией отнюдь не улучшаются и, пожалуй, только Польша и Украина безоговорочно поддерживают его на мировой арене.

Что касается Москвы, то те, кто был разочарован невыполнением обещаний Трампа, делали скидку на противостояние конгресса, мэйнстримовских СМИ и так называемого глубинного государства или “вашингтонского болота”, которое он неоднократно обещал осушить, но пока не получилось.

Если это так, то те, кто верит в намерения Трампа улучшить отношения с Россией, теперь требуют от него выполнения своего обещания. И саммит на высшем уровне — один из главных аспектов выполнения обещания, связанного с Москвой. 

В преддверии встречи G7 в канадском Квебеке глава Белого дома сделал очередной шаг в сторону диалога, заявив о необходимости вернуть Россию за стол переговоров "нравится вам это или нет". И это стало еще одним сигналом о желании Дональда Трампа говорить с Владимиром Путиным.

В последнее время в прессу просачивается все больше сообщений о переговорах Белого Дома и Кремля по организации саммита, которые подтвердил посол США в Москве Джон Ханстман в интервью телеканалу Fox News. Но в то же время и противники саммита значительно активизировали свои действия по его срыву, чтобы не дать Трампу набрать новые политические очки накануне промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс.

Таким образом, встреча в верхах все ближе и ближе. Это наиболее важное событие в двусторонних отношениях, возможность наладить диалог и нормализовать связи. 

Автор — президент Американского университета в Москве

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле прокомментировали желание Трампа вернуть Россию в G8
Диписточник сообщил об обсуждении встречи Путина и Трампа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017