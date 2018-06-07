Ефремова предложили внести в список «крымоненавистников»

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил создать список «крымоненавистников» и внести туда актера Михаила Ефремова, предложившего отдать Крымский мост Украине.

«Я думаю, что Ефремов хотел пошутить, но вышло это так неловко, что шутка его обернулась отвратительным значением. Нам надо собирать перечень деятелей российских, которые в этом направлении думают и являются крымоненавистниками», — приводит слова Иоффе «РИА Новости».

Чиновник добавил, что такой список нужно всячески пропагандировать перед крымчанами, чтобы внесенные люди не смогли никогда вернуться на полуостров.

По его словам, механизм создания подобного перечня будет обсуждаться на одном из заседаний общественной палаты Крыма.

Ранее Ефремов в интервью журналисту Юрию Дудю высказал мнение, что для примирения с Киевом, нужно отдать ему Крымский мост. Помимо этого артист предложил организовать бесплатные поставки газа на Украину на протяжении 10–15 лет.

Крымский мост был открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переход стал самым протяженным мостом в РФ –– его длина 19 км.

Движение автомобилей по мосту запустили на следующий день. В начале октября планируется открыть движение грузовиков, а в декабре 2019 года — ж/д сообщение.