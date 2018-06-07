Пушков отреагировал на идею Ефремова отдать Крымский мост Украине

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя идею актера Михаила Ефремова отдать Крымский мост Украине, посоветовал ему взглянуть на геополитическую карту.

Так он отреогировал на инициативу Ефремова «помириться» с Киевом, прозвучавшую в интервью журналисту Юрию Дудю. Артист, помимо дарения моста, предложил организовать Киеву бесплатные поставки газа на протяжении 10–15 лет.

«Отдать Украине Крымский мост, как предлагает Ефремов, никак невозможно: он соединяет два российских берега. Достаточно посмотреть на карту», — написал он в своем Twitter.

Крымский мост был открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переход стал самым протяженным мостом в РФ –– его длина составляет 19 км. Автомобильное движение по трассе запустили 16 мая, а в начале октября планируется открыть движение для грузовиков. Ожидается, что ж/д сообщение запустят а в декабре 2019 года.