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Пушков отреагировал на идею Ефремова отдать Крымский мост Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя идею актера Михаила Ефремова отдать Крымский мост Украине, посоветовал ему взглянуть на геополитическую карту.

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Так он отреогировал на инициативу Ефремова «помириться» с Киевом, прозвучавшую в интервью журналисту Юрию Дудю. Артист, помимо дарения моста, предложил организовать Киеву бесплатные поставки газа на протяжении 10–15 лет.

«Отдать Украине Крымский мост, как предлагает Ефремов, никак невозможно: он соединяет два российских берега. Достаточно посмотреть на карту», — написал он в своем Twitter.

Крымский мост был открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переход стал самым протяженным мостом в РФ –– его длина составляет 19 км. Автомобильное движение по трассе запустили 16 мая, а в начале октября планируется открыть движение для грузовиков. Ожидается, что ж/д сообщение запустят а в декабре 2019 года.

 

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