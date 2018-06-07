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Западные СМИ назвали «убийственный» российский истребитель

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный гиперзвуковым комплексом «Кинжал», несет «серьезную угрозу» для потенциальных врагов. К таким выводам пришли западные журналисты.

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Как пишет журнал Military Watch, российский истребитель является «поистине убийственным самолетом», не имеющим аналогов. По мнению авторов статьи, уникальность модели состоит в способности принимать активное участие в воздушном бое и «охотиться» за кораблями противника.

«Размеры МиГ-31 позволяют ему применять чрезвычайно тяжелые боеприпасы, которые другие боевые самолеты едва ли могут использовать. Для перехватчика также разработали специальные боеприпасы, которые стали ключом к его успеху», — отмечает издание.

Журналисты добавляют, что модернизация МиГ-31 сделала его «самым быстрым современным боевым самолетом в мире».

По данным Минобороны России, авиационный ракетный комплекс «Кинжал» способен поражать авианосцы, эсминцы и крейсера потенциального противника. Боевая часть этого комплекса — доработанная аэробаллистическая ракета серии комплекса «Искандер». Это изделие способно выполнять сложные маневры, оно с высокой точностью поражает цели в радиусе более 2 тыс. км.

МиГ-31 способен разогнаться до 3000 км/ч. Перехватчик поднимается на высоту 20,5 км. Дальность полета — до 3,3 тыс. км.

Ранее американские СМИ рассказали о «смертоносном» российском автомате.

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