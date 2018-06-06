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Американские СМИ рассказали о «смертоносном» российском автомате

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Функциональные и баллистические характеристики автомата Калашникова делают его поистине «смертоносным». К таким выводам пришли американские журналисты. 

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Издание The National Interest сравнило технические показатели АКМ и АК-74, принятых на вооружение в 1959 и 1974 годах. Журналисты выяснили, что российские автоматы по баллистическим характеристикам не уступают современным американским винтовкам.

Авторы статьи также отмечают, что модернизированный автомат Калашникова (АКМ) отличается значительно более высокой скоростью вращения пули по сравнению с АК-47. Помимо этого, более новый автомат лучше сохраняет энергию вращения.

«На дистанции в 100 метров средняя точность первого выстрела среднестатистического стрелка из AK-74 имела вертикальную и горизонтальную дисперсию в четыре сантиметра. С АКМ этот показатель возрастает до шести сантиметров», — добавляет издание.

В марта американские танкисты дали оценку российскому танку Т-14 «Армата», назвав его безопасной машиной.

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