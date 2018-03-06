«Калашников» начнет производство нового пистолета Лебедева
Ижевский механический завод, который принадлежит концерну «Калашников», начнет серийное производство пистолета Лебедева, передает «РИА Новости».
«На предприятии запущен проект по организации нового производственного участка для подготовки к серийному производству пистолета Лебедева (ПЛ). Подходит к завершению стадия разработки и представления пистолета к приемочным испытаниям», — говорится в сообщении компании.
Для производства нового оружия будет использоваться новое оборудования для снижения влияния «человеческого фактора на качество изделия».
В 2018 году объем инвестпрограммы механического завода может составить 5 млрд рублей. Генеральный директор концерна Алексей Криворучко отметил, что полное перевооружение будет завершено ко Дню оружейника (19 сентября) в 2019 году.
Пистолет Лебедева разработан для нужд российских силовых структур. Впервые был представлен на подмосковном Международном военно-техническом форуме «Армия-2015».
Ранее стало известно, что Министерство обороны РФ приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15 концерна «Калашников».