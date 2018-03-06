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«Калашников» начнет производство нового пистолета Лебедева

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Ижевский механический завод, который принадлежит концерну «Калашников», начнет серийное производство пистолета Лебедева, передает «РИА Новости».

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«На предприятии запущен проект по организации нового производственного участка для подготовки к серийному производству пистолета Лебедева (ПЛ). Подходит к завершению стадия разработки и представления пистолета к приемочным испытаниям», — говорится в сообщении компании.

Для производства нового оружия будет использоваться новое оборудования для снижения влияния «человеческого фактора на качество изделия».

В 2018 году объем инвестпрограммы механического завода может составить 5 млрд рублей. Генеральный директор концерна Алексей Криворучко отметил, что полное перевооружение будет завершено ко Дню оружейника (19 сентября) в 2019 году.

Пистолет Лебедева разработан для нужд российских силовых структур. Впервые был представлен на подмосковном Международном военно-техническом форуме «Армия-2015».

Ранее стало известно, что Министерство обороны РФ приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15 концерна «Калашников».

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