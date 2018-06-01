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Запад напугали «браком самых грозных вооружений» России

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Фото: ТАСС
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Страны НАТО обеспокоены информацией о том, что российская подлодка «Хаски» будет вооружена гиперзвуковыми ракетами «Циркон» к 2027 году. Если это правда, «это будет брак самого грозного оружия» в арсенале Москвы, пишет Thе National Interest.

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Издание отмечает, что ракета «Циркон» стала новой «страшилкой» для западного флота. Она способна двигаться со скоростью до шести махов, а по предположениям российских СМИ — до десяти, что слишком быстро для любой наземной системы противовоздушной обороны (ПРО).

Как сказал военный обозреватель полковник запаса Александр Жилин, Запад не зря боится нового российского оружия. По его словам, гиперзвуковому оружию противостоять невозможно.

«Вся система ПРО, всё, что до этого наработало человечество с точки зрения защиты от ракет, от летательных аппаратов и так далее, всё обнуляется», — заявил эксперт «Пятому каналу».

Жилин отметил, что летательные аппараты, включая боеголовки, невозможно обнаружить из-за их высокой скорости, «не говоря уже об их перехвате».

Ранее Объединенная судостроительная корпорация объявила о завершении проектирования субмарины пятого поколения проекта «Хаски». Подлодка будет носителем ракетного комплекса с гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», а ее строительство заложат в госпрограмму вооружения на 2018–2025 годы.

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