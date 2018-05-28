Огнеметные системы «Солнцепек» прибыли на Алтай

На базу войсковой части полка радиационной, химической и биологической защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в Алтайском крае прибыли огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Военное ведомство опубликовало видео, на кадрах которого видно, как происходит передача боевых систем полку и производятся залпы.

Системы ТОС-1А обладают дальностью стрельбы до 6 км. Они предназначены для уничтожения легкобронированной боевой техники и живой силы. Личному составу полка предстоит пройти обучение в учебных центрах Подмосковья.

Ранее министр обороны Индии Нирмала Ситарман на выставке Defexpo India 2018 в Ченнаи обратила внимание на комплексы «Солнцепек», выпущенные заводом «Омсктрансмаш».