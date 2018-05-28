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Российские РВСН перешли на подвижные ракетные комплексы «Ярс»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
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Три соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью перешли на использование подвижных ракетных комплексов «Ярс», сообщил главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев.

«Мы завершили перевооружение Тейковского, Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», — отметил Каракаев в интервью газете «Красная звезда». По его словам, продолжается процесс перевооружения еще трех ракетных соединений — Иркутского, Йошкар-Олинского и Козельского.

Главнокомандующий РВСН подчеркнул, что доля современных образцов в Ракетных войсках стратегического назначения за прошлый год выросла до 66%, что открыло новые возможности для ядерного сдерживания.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о перевооружении зенитных ракетных частей

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