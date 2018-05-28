Российские РВСН перешли на подвижные ракетные комплексы «Ярс»

Три соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью перешли на использование подвижных ракетных комплексов «Ярс», сообщил главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев.

«Мы завершили перевооружение Тейковского, Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», — отметил Каракаев в интервью газете «Красная звезда». По его словам, продолжается процесс перевооружения еще трех ракетных соединений — Иркутского, Йошкар-Олинского и Козельского.

Главнокомандующий РВСН подчеркнул, что доля современных образцов в Ракетных войсках стратегического назначения за прошлый год выросла до 66%, что открыло новые возможности для ядерного сдерживания.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о перевооружении зенитных ракетных частей.