Академия РВСН имени Петра Великого в 2018 году открывает набор девушек

Академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в 2018 году отберет для обучения 10 девушек, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Девушки будут обучаться по специальности «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что при проведении конкурса внимание будет обращаться на результаты, показанные кандидатами в области точных наук: физика, математика.

Сегодня академия, расположенная в Балашихе и Серпухове (филиал) готовит офицерские кадры не только для РВСН, 12-го Главного управления Минобороны, но и других видов и родов войск, почти всех силовых структур.

17 апреля стало известно, что Минобороны провело ускоренный выпуск пехотных командиров. Курсанты общевойсковых военных училищ получили лейтенантские погоны в апреле, хотя традиционно это происходит в июне. Причиной стало сокращение учебной программы в вузах Сухопутных войск с пяти до четырех лет.