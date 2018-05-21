Прямой эфир

Академия РВСН имени Петра Великого в 2018 году открывает набор девушек

0
фото: риа/сергей пятаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в 2018 году отберет для обучения 10 девушек, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Девушки будут обучаться по специальности «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что при проведении конкурса внимание будет обращаться на результаты, показанные кандидатами в области точных наук: физика, математика.

Сегодня академия, расположенная в Балашихе и Серпухове (филиал) готовит офицерские кадры не только для РВСН, 12-го Главного управления Минобороны, но и других видов и родов войск, почти всех силовых структур.

17 апреля стало известно, что Минобороны провело ускоренный выпуск пехотных командиров. Курсанты общевойсковых военных училищ получили лейтенантские погоны в апреле, хотя традиционно это происходит в июне. Причиной стало сокращение учебной программы в вузах Сухопутных войск с пяти до четырех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Монеты со стратегическими ракетными комплексами выпустят к юбилею РВСН
Минобороны в день 58-летия РВСН показало их мощь

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017