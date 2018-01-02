Монеты со стратегическими ракетными комплексами выпустят к юбилею РВСН

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России выпустят юбилейные монеты с изображением стратегических ракетных комплексов, сообщили в Минобороны РФ.

«Для привлечения внимания профессиональных нумизматов к данной тематике подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс», увековеченные на монетах, выйдут малым тиражом», – уточняется на сайте ведомства.

Кроме того, к 60-летию РВСН, которое отметят 17 декабря 2019 года, выпустят серию почтовых марок, посвященных развитию отечественного ракетостроения.

Отдельные серии посвятят мобильной и стационарной группировкам.