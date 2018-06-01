Прямой эфир

Черноморский флот вооружили кораблем с «Калибрами»

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состав Черноморского флота пополнил корабль «Вышний Волочек», оснащенный ракетным комплексом большой дальности «Калибр-НК». Торжественная церемония с подъемом Андреевского флага прошла в Севастополе, рассказал официальный представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

Моряки защитят чемпионат мира
Черноморский флот будет охранять Сочи от возможных террористических атак с побережья в дни ЧМ-2018

«Андреевский флаг нового корабля был освящен в храме Архистратига Михаила, после чего морем доставлен к причалу Минная стенка», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что в церемонии подъема знамени участвовали, в частности представители главного командования ВМФ, Черноморского флота и власти Севастополя.

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» представляет из себя многоцелевой боевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Он является шестым по счету кораблем модернизированной серии «Буян-М» и станет пока единственным кораблем этого класса в составе Черноморского флота.

14 мая Черноморский флот России отпраздновал 235-летие. Моряки парадным строем прошли по площади Нахимова и возложили цветы к памятнику основательницы эскадры Екатерины II.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Немецкие СМИ рассказали о превращении Крыма в «неприступную крепость»
СМИ узнали о тревоге НАТО из-за растущей мощи российского флота

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017