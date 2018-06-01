Черноморский флот вооружили кораблем с «Калибрами»

Состав Черноморского флота пополнил корабль «Вышний Волочек», оснащенный ракетным комплексом большой дальности «Калибр-НК». Торжественная церемония с подъемом Андреевского флага прошла в Севастополе, рассказал официальный представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

«Андреевский флаг нового корабля был освящен в храме Архистратига Михаила, после чего морем доставлен к причалу Минная стенка», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что в церемонии подъема знамени участвовали, в частности представители главного командования ВМФ, Черноморского флота и власти Севастополя.

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» представляет из себя многоцелевой боевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Он является шестым по счету кораблем модернизированной серии «Буян-М» и станет пока единственным кораблем этого класса в составе Черноморского флота.

14 мая Черноморский флот России отпраздновал 235-летие. Моряки парадным строем прошли по площади Нахимова и возложили цветы к памятнику основательницы эскадры Екатерины II.