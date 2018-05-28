Немецкие СМИ рассказали о превращении Крыма в «неприступную крепость»

Немецкие СМИ назвали Крым после возвращения в состав России «неприступной крепостью», где Москва наращивает военную мощь.

Несколько дней назад в Крым прибыл новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на немецкое издание Focus.

Как сообщают авторы статьи, корабль оснащен ракетными комплексами «Калибр», что указывает на их успешное тестирование в Сирии. Наращивание подобной военной мощи делает Крым похожим на неприступную крепость.

В Крыму также размещены два дивизиона зенитно-ракетной системы С-400 и береговая артиллерия. В состав Черноморского флота России вошли несколько новых подводных лодок и фрегатов, уточняет немецкое издание.

6 мая стало известно, что новый малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочёк» находится на финальном этапе испытаний и до конца мая войдет в состав ВМФ России.