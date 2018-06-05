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Ураган оставил без света более 2,4 тыс. домов в Чувашии

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Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
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На Чувашию 5 июня обрушился ураган, в результате которого без света остались 2403 дома, в том числе восемь многоквартирных. В настоящий момент аварийные бригады устраняют последствия разгула стихии.

Сильный ветер, скорость которого составляла более 20 м/сек, привел к обрыву проводов в городе Алатырь и Алатырском районе. В результате без света остались семь населенных пунктов, сообщает пресс-служба минстроя республики.

В ликвидации последствий урагана задействованы сотрудники ПАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго». По их словам, дома подключат к электросетям до наступления темноты.

5 июня штормовой ветер с ливнем и градом привел к обрыву линий электропередач в Липецке. Как писали местные СМИ, без света осталось более 13,5 тыс. человек.

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