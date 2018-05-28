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Три человека пострадали во время урагана в Кирове

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Три человека пострадали от последствий ураганного ветра с порывами более 20 м/с в Кирове. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ураган обрушился на город 27 мая, в результате было повалено около 60 деревьев и повреждены 12 остановок общественного транспорта.

Во время стихии два человека получили травмы на улице Ключевой, еще один — на улице Широнинцев. «Двое из пострадавших были госпитализированы в центр травматологии, им оказывается вся необходимая помощь», — уточняется на сайте администрации Кирова.

Как указано в прогнозе Гидрометцентра, 28 мая в городе облачно, ожидается небольшой кратковременный дождь, ветер западный 3 м/с, температура воздуха составляет 10 градусов тепла.

Ранее портал iz.ru писал, что жителей Москвы ожидает резкое похолодание в начале лета.

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