Более 30 тыс. уральцев остались без света из-за грозы

Около 30 тыс. жителей Свердловской области остались без электричества из-за прохождения грозового фронта и шквалистого ветра, говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что «без электроснабжения остались населенные пункты в Артинском, Красноуфимском, Михайловском, Первоуральском, Ревдинском, Сысертском и Белоярском районах».

«Грозовой фронт в настоящий момент переместился с юга на восток области. И фиксируются новые отключения», — уточняют спасатели.

Над устранением аварийных отключений работают энергетики: к восстановительным работам привлечены сотрудники ОАО «МРСК Урала» и филиала «Свердловэнерго».

В конце апреля более 180 населенных пунктов оставались без энергоснабжения в результате шквалистого ветра, который обрушился на регионы Центральной России.