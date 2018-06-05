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Ущерб от урагана в Нижнем Новгороде оценили в 40 млн рублей

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Фото: ТАСС/Солунин Михаил
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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов озвучил сумму, необходимую для ликвидации самых крупных последствий урагана, который обрушился на город 30 мая. По его словам, речь идет о 40 млн рублей, однако это не окончательная цифра.

По последним данным городских властей, в результате ветра, скорость которого достигала 27 м/с, травмы получили 10 человек. Света не было у 1441 потребителя. Повалено в общей сложности 3,5 тыс. деревьев, у 119 социальных объектов и 128 многоквартирных домов повреждены кровли.

Власти Нижнего Новгорода обещают устранить все последствия урагана до ЧМ-2018. Однако главной проблемой в городе остаются поваленные деревья, которые еще можно увидеть на городских улицах.

ИА «НьюсНН» отмечает, что 31 мая депутаты областной думы приняли поправки в закон о бюджете на 2018 год, в соответствии с которыми на устранение последствий урагана будет выделено 100 млн рублей.

На Нижегородскую область штормовой ветер обрушился днем 30 мая. В общей сложности пострадали 29 жителей региона. Без электроснабжения остались 118 населенных пунктов в 16 районах области.

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