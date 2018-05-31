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Появилось видео падения столба на человека из-за ветра в Нижнем Новгороде

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Фото: скриншоты с камер видеонаблюдения/REN TV
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Появилось видео, снятое камерой наблюдения на парковке в Нижнем Новгороде во время штормового ветра 30 мая. Из-за разгула стихии на молодого человека обрушился столб. 

На кадрах видно, как семья с ребенком проходит мимо столба на парковке. После этого конструкция начинает падать на молодого мужчину, идущего за ними.

По данным телеканала РЕН ТВ, в результате инцидента молодой человек получил травмы. Других подробностей о его состоянии не сообщается.

30 мая стало известно, что из-за ветра в Нижнем Новгороде было повалено множество деревьев, перевернуто несколько машин. Кроме того, ураган повредил крышу стен и башни кремля

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